Россиян попросили научиться просыпаться без кофе

Важно найти другие утренние ритуалы

Людям, испытывающим зависимость от кофе, необходимо научиться просыпаться без него.

Об этом агентству "Москва" рассказала клинический психолог Ольга Тонкова-Кузнецова. Если человек плохо себя чувствует без чашки кофе – у него испортился сон, повысилось давление, наблюдаются скачки настроения, появились тревожность, дрожь и головокружение – это значит, что у него развилась зависимость.

"Максимально безопасная норма потребления кофе для большинства здоровых людей составляет 400 миллилитров в сутки. За раз без вреда для здоровья можно употребить до 200 миллилитров кофе", - пояснила специалист.

Для того, чтобы избавиться от зависимости, нужно высыпаться и найти утренние ритуалы, которые будят - зарядка, прогулка, два стакана воды. Утренний кофе можно заменить другим бодрящим напитком: зеленый или красный чай, матча, цикорий, имбирный напиток, какао, комбуча, напитки из шиповника.

"Найдите то, что понравится вам, и наслаждайтесь новыми вкусами", - добавила психолог.

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