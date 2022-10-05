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Путин назначил и.о. руководителей новых российских регионов

10:21
  • среда
  • 05 октября 2022

Президент подписал соответствующие указы

Президент России назначил исполняющих обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик, а также и.о. губернаторов Запорожской и Херсонской областей. Подписанные Владимиром Путиным указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав России
Госдума ратифицировала законы о присоединении новых регионов к России

Исполнять обязанности главы ДНР временно будет Денис Пушилин, главы ЛНР - Леонид Пасечник. И.о. губернатора Запорожской области назначен Евгений Балицкий, временно руководить Херсонской областью будет Владимир Сальдо. Они будут занимать эти должности до выборов, которые пройдут в единый день голосования.

Как сообщалось, Владимир Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав Российской Федерации. Президент ратифицировал договоры о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

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