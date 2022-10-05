Определены льготы и выплаты

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных граждан.

Указ опубликован на сайте мэра столицы. В частности, семьи мобилизованных получат матпомощь, если ее будет недостаточно, то власти постараются помочь в индивидуальном порядке.

После мобилизации гражданина его дети, супруга и другие близкие родственники смогут претендовать на следующие меры поддержки:

1. Для детей:

- внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 лет;

- внеочередной перевод в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи;

- освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов;

- предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) школьникам с 1 по 11 классы;

- предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) студентам городских колледжей;

- первоочередное зачисление в группы продленного дня школьников с 1 по 6 классы, а также освобождение от оплаты продленки;

- освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях дополнительного образования в школах и учреждениях дополнительного образования, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы и органам местного самоуправления.

2. Для пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов:

- предоставление нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы социального обслуживания на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи;

- первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи.

3. Для супруг и детей трудоспособного возраста:

- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

- содействие в поиске работы.

4. Для всех членов семьи:

- оказание единовременной материальной помощи;

- оказание психологической помощи;

- содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых имеет право семья;

- консультирование по юридическим вопросам.

Для получения помощи необходимо обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных по адресу: ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1 (понедельник-воскресенье, 9:00 - 20:00). Связаться с центром можно по телефону: +7 (495) 870-44-44.

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