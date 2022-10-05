Патрушев: НАТО стремится перенести военные действия на территорию России

Против России воюет весь альянс

Запад ставит своей целью затягивание спецоперации на Украине, а также перенос военных действий на территорию России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Особую значимость данная тема приобретает в связи с проведением на территории Украины специальной военной операции и стремлением США, Англии, их западных сателлитов затянуть военные действия, перенести их на нашу территорию", — сказал Патрушев на совещании по безопасности в Крыму.

Секретарь Совета безопасности подчеркнул: Россия, освобождая народ Украины от неонацизма, борется, по сути, со всем блоком НАТО. Члены альянса предоставляют киевскому режиму тяжелое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов, приводит слова Патрушева РИА Новости.

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