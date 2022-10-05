Россия проводит перегруппировку в Херсонской области

Попытки продвижения украинских войск пресечены

Российская армия готовит ответный удар в Херсонской области.

С этой целью ВС проводят перегруппировку, сообщил РИА Новости заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов.

"Российская армия проводит маневры. Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар", - заявил он.

Ранее украинская армия предприняла контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. Накануне Стремоусов заявил о пресечении продвижения ВСУ на Херсонском направлении.

"Никаких передвижений и подвижек нет. В Херсон они не зайдут, это невозможно", - подчеркнул он.

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