Россия проводит перегруппировку в Херсонской области

Попытки продвижения украинских войск пресечены
Российская армия готовит ответный удар в Херсонской области.
С этой целью ВС проводят перегруппировку, сообщил РИА Новости заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов.
"Российская армия проводит маневры. Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар", - заявил он.
Ранее украинская армия предприняла контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. Накануне Стремоусов заявил о пресечении продвижения ВСУ на Херсонском направлении.
"Никаких передвижений и подвижек нет. В Херсон они не зайдут, это невозможно", - подчеркнул он.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"