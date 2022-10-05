ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врачи Росгвардии достали осколок из сердца раненого бойца

11:42
  • среда
  • 05 октября 2022

Уникальную операцию провели кардиохирурги Главного военного клинического госпиталя

Пятимиллиметровый осколок мины извлекли врачи Росгвардии из сердца бойца, раненого во время СВО. Уникальную операцию кардиохирурги провели кардиохирурги Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии в подмосковной Балашихе.

Кардиохирурги спасли пострадавшего в спецоперации российского военного
Петербургские кардиохирурги проводят сложные операции детям из ДНР и ЛНР

"Уникальную операцию старшему сержанту Эльдару С. сделали сразу после того, как его доставили в военный госпиталь. Из сердца бойца врачи удалили пятимиллиметровый осколок мины, который попал в военнослужащего во время артобстрела", - сообщила пресс-служба Росгвардии.

Осколок находился в непосредственной близости к одной из коронарных артерий, он мигрировал при каждом сокращении сердца. Был большой риск попадания осколка в камеру сердца, а затем и в кровеносную систему, все это осложняло операцию. Однако хирурги успешно справились с задачей, осложнений не было. Пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали из госпиталя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи Росгвардии
Врачи Росгвардии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.