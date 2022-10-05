Врачи Росгвардии достали осколок из сердца раненого бойца

Уникальную операцию провели кардиохирурги Главного военного клинического госпиталя

Пятимиллиметровый осколок мины извлекли врачи Росгвардии из сердца бойца, раненого во время СВО. Уникальную операцию кардиохирурги провели кардиохирурги Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии в подмосковной Балашихе.

"Уникальную операцию старшему сержанту Эльдару С. сделали сразу после того, как его доставили в военный госпиталь. Из сердца бойца врачи удалили пятимиллиметровый осколок мины, который попал в военнослужащего во время артобстрела", - сообщила пресс-служба Росгвардии.

Осколок находился в непосредственной близости к одной из коронарных артерий, он мигрировал при каждом сокращении сердца. Был большой риск попадания осколка в камеру сердца, а затем и в кровеносную систему, все это осложняло операцию. Однако хирурги успешно справились с задачей, осложнений не было. Пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали из госпиталя.

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