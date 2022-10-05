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Шесть десятков стран получили тесты на ковид от Роспотребнадзора

12:06
  • среда
  • 05 октября 2022

В первую очередь тесты отправили в прикаспийские страны

Почти 60 стран получили разработанные Роспотребнадзором тесты для выявления коронавирусной инфекции. Первыми были соседние с Россией государства - Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан. Они получили также вакцины от коронавируса, сообщила глава ведомства Анна Попова.

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"Первое, что было сделано Роспотребнадзором - мы сделали тесты, и этими тестами щедро делились по поручению президента Российской Федерации с нашими коллегами в различных странах мира. На сегодняшний день это почти 60 стран, - заявила Попова на II Каспийском экономическом форуме.

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что ковид на сегодня - не единственная угроза. Новым вызовом стала оспа обезьян. Однако в ведомстве так же быстро разработали тест и поделились им с коллегами в разных странах, передает ТАСС.

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