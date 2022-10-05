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МИД оценил возможность исключения России из СБ ООН

12:21
  • среда
  • 05 октября 2022

Это идея, в частности, Украины

В МИД России отреагировали на возможность лишить Россию членства в Совбезе ООН.

Это непродуманные идеи, которые невозможно реализовать, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

"Вопрос о том, чтобы лишить Россию членства в Совете Безопасности, чуть ли не в Генеральной Ассамблее - такие идеи, как и другие мало продуманные, если не сказать завиральные, идеи выдвигаются, в частности, украинской стороной. Это просто нереально", - цитирует дипломата ТАСС.

Вершинин также отметил, что Москва недовольна результатами действий ООН по обеспечению экспорта зерна и удобрений.

"Мы проводим очень интенсивные контакты с представителями Секретариата ООН <…> поводу того, чтобы улучшить доступ наших удобрений и зерновых на рынок. Результатами мы недовольны, их мало. Но есть сдвиги", - сказал он.

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