В России с коронавирусом госпитализировали 2480 человек

Скончались 113 пациентов

За сутки в России госпитализированы 2480 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 5 октября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 23757 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 44694 человека, скончались 113 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 2512 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 194. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1632 человека, в Московской области – 684.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21118629 случаев заболевания, зарегистрировано 387779 летальных исходов.

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