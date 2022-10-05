На границе между Россией и ДНР отменили таможенный контроль

Упрощённый режим уже успели оценить сотни местных жителей

С 5 октября в нашей стране официально стало 89 регионов. Сегодня Владимир Путин подписал пакет документов о воссоединении с Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Границы получили статусы административных. Таможенный контроль и другие операции отменены. Теперь для перемещения нужен только паспорт.

Первые кадры с контрольно-пропускного пункта Успенка. Сегодня люди, заезжающие в ДНР из Ростовской области, предъявляют на переходе только паспорт. И больше никакого досмотра.

Изменения произошли сразу после публикации подписанного президентом закона о вхождении ДНР в состав России. Государственной границы между Донецкой народной республикой и Россией больше не существует. С 5 октября ДНР официально российский регион, и вся эта инфраструктура для таможенного контроля уже пережиток прошлого. Донбасс вернулся домой, внутренние границы остаются только на карте.

Таможенный контроль отменен полностью на всех пунктах пропуска. Это уже подтверждают водители грузовиков, въезжающие в ДНР из Ростовской области. На выезд из ДНР пока стоит очередь. Людей продолжат досматривать, чтобы исключить вывоз оружия. Об этом рассказал Денис Пушилин. Он с сегодняшнего дня - временно исполняющий обязанности главы региона.

"У нас будет всё же паспортный контроль на границе и будет проверка на перевозку запрещенных предметов. В первую очередь, это касается оружия, боеприпасов, взрывчатки", - сообщил он.

Люди изменениям рады. В прошлом на пересечение границы можно было потратить несколько часов. Теперь для всех открыт зеленый коридор.

Шаг за шагом, все четыре региона, воссоединившиеся с Россией, будут интегрироваться в состав страны. Переходный период продлится до 2026 года.

Петр Вершинин. "ТВ Центр".

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