Собянин поздравил столичных педагогов с Днём учителя

Мэр поздравил учителей с профессиональным праздником

Сегодня, в день учителя, мэр Сергей Собянин посетил новую школу на улице Цандера в Останкинском районе Москвы и поздравил педагогов с профессиональным праздником. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мэр отметил, что важнейшим приоритетом образовательной политики является поддержание высокого статуса педагогов, а их в столичных образовательных учреждениях работает 65 тысяч. Правительство предоставляет им самое лучшее оборудование, возможности для повышения квалификации, а также обеспечивает достойную заработную плату, которая превышает средний уровень оплаты труда.

"За последние 10 лет через московские школы прошло и выпустилось около миллиона москвичей. Миллион! А за 20 лет - два миллиона. То есть вы, преподаватели и учителя, которые работают сегодня, ни вчера, ни позавчера, а сегодня работают, они уже создали новое поколение", - отметил Собянин.

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