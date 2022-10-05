Бывшие ученики московской школы №67 возвращаются в нее учителями

Учебный процесс здесь продуктивный и увлекательный

Благодаря возможностям, которые дает столичное образование, о профессии учителя мечтают многие. Поэтому некоторые выпускники стараются вернутся в школу, которую и заканчивали. Поддержка коллег, добрый совет и мудрость - всё это помогает в работе. Коллективы становится словно большие семьи. Именно так всё сложилось в школе №67.

В этой школе дети называют себя не учащиеся 67-й, а "шестьдесят - семьяне". Учителя им как родные. Хотя порой и не поймёшь, кто из этих улыбчивых людей - преподаватель.

Александра Уральскова - выпускница математического класса 67-ой. Обладатель трех красных дипломов - геофак МГУ, плюс магистратура в Высшей школе экономики и Берлинском техническом университете. С таким блестящим образованием с упоением преподает в родных стенах.

"Всегда стараюсь обращаться и за советом, и за помощью. Всегда очень отзывчивые коллеги. Очень во всём помогают", - говорит она.

И таких счастливчиков очень много. Только на кафедре математики более половины преподавателей - выпускники 67-ой. Потому и учебный процесс здесь продуктивный и увлекательный. Наталья Васильевна у доски даже о формуле дополнительного угла говорит с теплотой и человечностью.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"