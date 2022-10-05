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Управляющая компания "окопалась" в элитном ЖК на Профсоюзной

15:10
  • среда
  • 05 октября 2022

Жильцы хотят ее сменить

Баррикады, отключение коммуникаций и подделка документов. Так в элитном ЖК на Профсоюзной бывшая управляющая компания пытается вернуть себе право обслуживать дом. Жильцы сменили УК, навязанную им застройщиком, еще год назад на общем собрании. Но ни новая организация, ни суды, ни полиция так и не смогли выгнать бывших работников из диспетчерской.

Двор оцеплен полицией, возле подъезда десятки людей. Так владельцы квартир этого дома на юго-западе столицы в очередной раз меняют управляющую компанию. Представители новой пытаются вскрыть дверь диспетчерской, где забаррикадировались сотрудники старой. 

Дом сдали в конце 19-го года. Вместе с ключами жильцам безальтернативно досталась и управляющая компания от застройщика. Содержать умный дом оказалось гораздо сложней, чем построить. На свои заявки жильцы получали отписки или молчание.

Год назад они провели общее собрание и выбрали новую управляющую компанию. Но старая уходить отказалась. Суд вынес решение в пользу жильцов – не помогло и это. 1 октября сотрудники новой УК не смогли попасть в диспетчерскую, которую силой захватили их предшественники.

"Они предъявили протокол собрания, якобы проведенного. После этого мы выяснили с жильцами, что секретарь собрания, жилец нашего дома, она этот протокол не подписывала и в глаза не видела", - говорит один из жильцов.

Вот так жильцы провели внеочередное собрание и показали, за что они действительно голосуют. В ответ им отключили воду и свет. Прибывшая полиция все-таки выдворила рейдеров.

По словам жильцов, еще первого октября сотрудники Сити-24 отключили в здании лифты. А уходя отсюда на следующий день, прихватили из диспетчерской платы управления от них. Оборудование дорогое и иностранное. Достать такие системы управления сейчас практически невозможно.

Но накануне вечером Сити-24 вновь захватила диспетчерскую. Дверь изнутри заблокировали автомобильным тросом. В итоге свет и вода появились. Но жители 18-этажного дома до сих пор вынуждены подниматься в свои квартиры пешком.

Коммунальные расходы жители платили исправно. При этом Сити-24 имеет семь с половиной миллиардов долгов перед поставщиками воды и света, которые сейчас судятся с компанией. А жильцы ждут, когда уже она станет бывшей. К ситуации подключились местные чиновники и прокуратура.

Иван Колесников, Александр Медведев, Олег Соколов, "ТВ Центр".

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