В Москве открывается выставка к 130-летию Константина Мельникова

Впервые на одной площадке собраны более 200 работ мастера

В Москве открылась выставка, которую ждали два года. Название говорит само за себя - "Мельников". Гений авангарда, ему были подвластны любые жанры. Далеко не всё, что задумывал великий экспериментатор, удалось реализовать.

Вселенная Константина Мельникова. Его миры, фантазии и реальные осуществленные проекты. В Москве это сразу несколько Домов культуры - самый известный из них теперь театр Виктюка в Сокольниках - такая гигантская шестерёнка. А еще - Ново-Сухаревский рынок, четыре гаража, один из которых - легендарный Бахметьевский, где сейчас Музей толерантности. Но мало кто знает: и первый саркофаг для мавзолея Ленина - тоже работа Мельникова. Четырёхгранная пирамида, кристалл - намек на пушкинскую сказку о спящей царевне. Для выставки саркофаг воссоздан в полную величину.

"Конечно, Мельникова больше интересовало взаимодействие стекла и потока света, то есть, как это всё работает, как это все играет, подобие граням кристалла", - пояснила Анна Кистанова, куратор выставки, главный хранитель Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых.

Из материалов он предпочитал дерево, кирпич, стекло. А форма имела особое значение. В 1925-м настоящий фурор произвел построенный по его проекту павильон СССР на Международной выставке в Париже. Но главный шедевр Мельникова - его дом-мастерская. Удивителен сам факт, что в двадцатые годы прошлого века удалось построить на Арбате частный особняк. Однако Мельников был известным архитектором, да к тому же объявил - это эксперимент. Дом без подпорок и колонн, из двух соединяющихся цилиндров. Объяснить, почему он выбрал такую форму, как только потом не пытались.

"Он очень любил свою жену - это обручальные кольца. Он очень любил свою дочку - она нарисовала два кружочка, сказала - хочу такой дом. Всё это так романтично, но это не имеет отношения к действительности. Мельников приходит к форме круга не просто так. Здесь им движет экономия и конструктивная прочность", - рассказала Наталья Мельникова, правнучка Константина Мельникова, архитектор, искусствовед.

В доме скоро начнётся долгожданная реставрация. Наталья, правнучка архитектора, называет особняк идеальным. И для творчества, и для жизни. Есть и кухня, и гостиная. Спальня тоже своего рода эксперимент. В ней при Мельникове не было ничего кроме кровати. Он считал сон целительным. Даже участвовал в разработке проекта Зеленого города-курорта с особыми помещениями для лечения сном. Но курорт так и не построили. В музее же к выставке сделали почти невозможное - часть нереализованных проектов Мельникова воссоздали на основе эскизов.

Многие его проекты не состоялись просто потому, что тогда не было технической возможности их осуществить. Как грандиозный Наркомат тяжелой промышленности. А после 1936-го года Мельников и вовсе оказался в опале. Преподавал, занимался живописью.

"Для нас эта выставка - попытка показать Мельникова не только с известных сторон, но, прежде всего, со сторон неизвестных, раскрыть весь объем его таланта, его гениальности на самом деле", - отметила Елизавета Лихачёва, директор государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева.

Гений авангарда, перешагнувший границы возможного и опередивший свое время. И просто изучение того, что он спроектировал - до сих пор невероятное архитектурное приключение.

Юлия Богоманшина, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр".

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