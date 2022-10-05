В Балашихе заметили двух лосей

Они бегали вдоль металлической сетки

В среду утром в Балашихе заметили лосей. Что заставило их выйти из ближайшего леса, неясно. Пользователей соцсетей сейчас больше интересует, вернулись ли сохатые обратно.

Два подросших лосёнка бегали вдоль металлической сетки, которой огорожены пути на станции. Искали проход к лесной полосе. Молодые животные цель видели, но достичь её не могли. И лишь тыкались мордами в рабицу.

Чем закончилось лосиное приключение, неизвестно. Возможно, сохатые всё же догадались уйти подальше от платформы, где забор должен закончиться.

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