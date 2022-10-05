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Путин поздравил Рахмона с днем рождения

12:44
  • среда
  • 05 октября 2022

Накануне российский лидер наградил его орденом

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму таджикскому коллеге Эмомали Рахмону по случаю его дня рождения.

5 октября Рахмону исполнилось 70 лет. Путин отметил вклад личный вклад коллеги в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами.

"Высоко ценю наши добрые, товарищеские отношения. Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы", - говорится в тексте телеграммы.

Накануне Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за вклад в развитие российско-таджикских отношений. Указ размещен на официальном портале правовой информации.

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