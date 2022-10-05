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Анджелина Джоли подала в суд на Брэда Питта

14:57
  • среда
  • 05 октября 2022

Пара уже не раз выясняла отношения в суде

Новый скандал в некогда образцовом голливудском семействе. Американская актриса Анджелина Джоли подала иск против Брэда Питта, в котором обвинила экс-супруга в насилии.
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за винодельни

По данным издания Hollywood Reporter, один из инцидентов произошел ещё в 2016 году на борту частного самолета. Якобы тогда Питт проявил агрессию по отношению к общим детям пары: схватил одного ребенка за горло, а другого ударил по лицу.

Доставалось в браке и самой мисс Питт. В жалобе также говорится, что оскароносный актер пытался заставить супругу подписать соглашение о неразглашении.

Напомним, Питту и Джоли не впервой выяснять отношения в суде. Ранее актриса направила иск на 250 миллионов долларов против бывшего благоверного, утверждая, что он украл у нее французский винный бизнес.

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