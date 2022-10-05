Варшава договорилась с Киевом о дележе конфискованных российских активов

Деньги хотят направить на "восстановление Украины"

Украину будут отстраивать на основе нового плана Маршалла. Заняться этим должны польские бизнесмены, используя замороженные российские активы, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Польша выступает не только за замораживание этого, построенного на преступлениях российского капитала. Но мы выступаем также за его конфискацию и предназначение этого капитала Российской Федерации, российских олигархов на восстановление Украины", - заявил Моравецкий на международной конференции об участии бизнеса в восстановлении Украины.

Моравецкий утверждает, что его план – в том числе и относительно участия польского бизнеса в проекте – встретил полное понимание в Киеве. По словам польского премьера, пару недель назад в Киеве он обсудил этот вопрос с украинским коллегой Шмыгалем и с президентом Зеленским. В рамках западных санкций против России была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В Кремле, комментируя возможность передачи замороженных российских финансов Киеву, заявили: США и Европа, присвоив то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников, передает РИА Новости.

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