Нобелевскую премию по химии присудили за инструменты для создания молекул

Награды удостоились трое ученых

Шведская королевская академия наук назвала имена обладателей Нобелевской премии по химии в 2022 году.

Ими стали американцы Каролина Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал. Награду присудили за "развитие клик-химии и биоортогональной химии" и новый метод сверхбыстрого синтеза молекул.

Ранее стало известны обладатели Нобелевской премии по физике - это француз Ален Аспе, американец Джон Ф. Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Они удостоились награды за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"