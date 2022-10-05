Песков опроверг информацию о новом обращении Путина

СВО продолжается

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг экстренное обращение Владимира Путина о смене статуса спецоперации.

Ранее в СМИ появилась информация, что сегодня, 5 октября, Путин обратится к нации об изменении статуса спецоперации.

"Это фейки", - заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что никаких решений об изменении формата специальной военной операции на Украине на контртеррористическую операцию не принималось.

"Это прерогатива Верховного главнокомандующего. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось. СВО продолжается", - сообщил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"