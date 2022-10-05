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В Кремле прокомментировали изменение статуса СВО

13:27
  • среда
  • 05 октября 2022

Это прерогатива верховного главнокомандующего

Решений об изменении статуса специальной военной операции на контртеррористическую не принималось. Речь идет о продолжении СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего - президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось", - сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что свою вовлеченность в конфликт на Украине еще раз подтвердили США. Это следует из заявлений Пентагона о возможности использования поставляемых Киеву РСЗО HIMARS для ударов по целям в Крыму, приводит слова представителя Кремля ТАСС.

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