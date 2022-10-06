Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Дела в этот день не заладятся у всех знаков зодиака - такие моменты надо просто пережить

Овны

День финансовых потерь и сложностей во взаимопонимании. Сегодня многие дела не заладятся, и не только у вас, а у всех знаков зодиака. Откажитесь от важных планов.

Тельцы

Непростой день для представителей этого знака: квадрат Сатурна к вашему Урану снова в действии. Следите за событиями в карьере или бизнесе - там заканчивается процесс перемен.

Близнецы

Использовали ли вы все возможности для развития, которые вам давались с прошлого года? Звезды ждут честный ответ на вопрос - это нужно в первую очередь вам самим.

Рак

Обратите внимание на тему налогов и платежей. Возможно, вам нужно зарегистрироваться на каком-то сайте или скачать приложение, которое поможет.

Львы

Заканчивается эпоха перемен в отношениях: личных, деловых или дружеских. Вы можете почувствовать, что готовы поставить точку или поговорить, чтобы прояснить ситуацию.

Девы

Вам сегодня нужно многое держать в голове, в том числе ситуацию со здоровьем. Не переутомляйтесь, принимайте лекарства и не требуйте от себя подвигов.

Весы

Родителям придется улаживать какие-то вопросы с детьми. Всем остальным не следует сегодня заниматься спортом и организовывать романтические ужины, велик риск травм и ссор.

Скорпионы

Обратите внимание на сообщения банков, управляющих компаний, коммунальных служб. И не игнорируйте просьбы близких, берегите добрые отношения.

Стрельцы

Не грустите, сегодняшний день мало кому принесет веселое настроение или легкую победу. Слушайте любимое радио, читайте книги, это вас отвлечёт.

Козероги

Денежные дела сегодня - источник стресса для вас. Ничего не поделаешь, нужно принимать взрослые решения и учиться экономить, без этого не обойтись.

Водолеи

Вы на переднем плане: именно в вашем знаке происходят главные астрособытия месяца. Завершается период кардинальных перемен, берите ответственность на себя и принимайте решения.

Рыбы

Представителей знака, интересующихся астрологией, таро, эзотерикой, ждут важные новости. Если вы хотите покончить с личными проблемами, принимайте решение сегодня.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"