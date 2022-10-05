Власти Херсонской области эвакуировали жителей оставленных военными сел

Некоторые семьи выехали в Крым

В Херсонской области эвакуировали жителей сел, в которые вошли украинские войска. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он подчеркнул, что эти люди голосовали на референдуме о присоединении к России.

"Всех предупреждали, ведь там последние несколько дней были фактически военные действия. Все, кто хотел, они вышли. Я вчера говорил с руководством некоторых этих поселений, они все находятся сейчас на территории Бериславского района. Некоторые своих детей вывезли в Крым", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее замглавы администрации Херсонской области сообщил, что украинские войска заняли 8 населенных пунктов в "серой" зоне, при этом выстроенная линия обороны не сдвинулась ни на сантиметр. Стремоусов добавил: власти сделали все, чтобы украинские боевики не издевались над сторонниками вхождения области в состав России.

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