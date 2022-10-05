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Чехия прекратила обслуживать карты UnionPay из России

13:57
  • среда
  • 05 октября 2022

Платежная системы "Мир" в стране не признана

В "Коммерческом банке" Чехии сообщили, что кредитные организации страны прекращают обслуживать выданные российскими банками пластиковые карты китайской платежной системы UnionPay.

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"Обслуживание пластиковых карт UnionPay, выданных российскими банками, в данный момент прекращено", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что улучшение ситуации возможно при смягчении санкций Евросоюза против России.

Ранее Чехия отказалась принимать туристов из России. Платежная системы "Мир" в стране не признана.

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