Чехия прекратила обслуживать карты UnionPay из России

Платежная системы "Мир" в стране не признана

В "Коммерческом банке" Чехии сообщили, что кредитные организации страны прекращают обслуживать выданные российскими банками пластиковые карты китайской платежной системы UnionPay.

"Обслуживание пластиковых карт UnionPay, выданных российскими банками, в данный момент прекращено", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что улучшение ситуации возможно при смягчении санкций Евросоюза против России.

Ранее Чехия отказалась принимать туристов из России. Платежная системы "Мир" в стране не признана.

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