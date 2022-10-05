IBA отменила отстранение российских спортсменов

Наши боксеры смогут выступить на соревнованиях под флагом страны
Международная ассоциация бокса (IBA) отменила отстранение российских и белорусских спортсменов.
Наши спортсмены снова смогут на международных турнирах снова можно под флагом и гимном своей страны, передает ТАСС со ссылкой на заявление организации.
"IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия", - сообщили в ассоциации.
К соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта IBA выполнила эту рекомендацию и запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"