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IBA отменила отстранение российских спортсменов

14:10
  • среда
  • 05 октября 2022

Наши боксеры смогут выступить на соревнованиях под флагом страны

Международная ассоциация бокса (IBA) отменила отстранение российских и белорусских спортсменов.

Наши спортсмены снова смогут на международных турнирах снова можно под флагом и гимном своей страны, передает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

"IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия", - сообщили в ассоциации.

К соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта IBA выполнила эту рекомендацию и запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах.

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