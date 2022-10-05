Стали известны коды госномеров для новых российских территорий

Проект приказала подготовило МВД

Министерство внутренних дел России предложило ввести коды для госномеров для новых территорий страны, говорится в проекте приказа на портале проектов нормативно-правовых актов.

Как уточняется в документе, ведомство предлагает внести изменения в перечне цифровых кодов. Так, ДНР может получить код 80, ЛНР - 81, Херсонская область - 84, Запорожская - 85.

В среду Владимир Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав России.

Такой исторический выбор сделали сами жители во время референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября. В Запорожской области положительно на поставленный в бюллетенях вопрос ответили 93,11% голосовавших, в ЛНР - 98,42%, в ДНР - 99,23%, в Херсонской области - 87,05%.

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