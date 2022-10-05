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В Запорожье назвали условие для запуска АЭС

14:34
  • среда
  • 05 октября 2022

Технически это не составит труда

Запустить Запорожскую АЭС технически не трудно. Но прежде надо гарантировать прекращение обстрелов со стороны Киева, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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"Хоть инфрастуктура станции в значительной степени повреждена, но запустить станцию не представляет труда. Мы можем запустить, но только для этого мы должны иметь гарантии, что не будут производиться обстрелы", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

В свою очередь, председатель движения "Мы вместе с Россией", член администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что ЗАЭС следует передать в подчинение "Росэнергоатому". Он напомнил, что сейчас станция подчиняется украинской компании "Энергоатом" и не генерирует электроэнергию.

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