В Запорожье назвали условие для запуска АЭС

Технически это не составит труда

Запустить Запорожскую АЭС технически не трудно. Но прежде надо гарантировать прекращение обстрелов со стороны Киева, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Хоть инфрастуктура станции в значительной степени повреждена, но запустить станцию не представляет труда. Мы можем запустить, но только для этого мы должны иметь гарантии, что не будут производиться обстрелы", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

В свою очередь, председатель движения "Мы вместе с Россией", член администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что ЗАЭС следует передать в подчинение "Росэнергоатому". Он напомнил, что сейчас станция подчиняется украинской компании "Энергоатом" и не генерирует электроэнергию.

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