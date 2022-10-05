Пугачева сменила гражданство

Документ выдан сроком на год

Российская певица Алла Пугачева получила гражданство Израиля.

Об этом сообщило украинское издание Telegraf. Журналисты опубликовали фотографию паспорта - он был выдан в мае текущего года со сроком действия на один год.

Официально информация пока не подтвердилась.

29 сентября в СМИ появились сообщения о том, что Алла Пугачева с детьми покинула Россию и улетала в Израиль. Обратного билета у звездного семейства якобы не было. Позднее СМИ сообщили, что певица выставила на продажу за 1 млрд рублей замок в деревне Грязь, в котором она жила вместе со своим супругом Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом – прим. ред.).

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