Власти отменят скидку на оплату пошлин на "Госуслугах"

Нововведение не распространится на скидку на штрафы

Заместитель министра финансов Ирина Окладникова сообщила, что правительство намерено отказаться от предоставления 30% скидки на уплату пошлины при оформлении услуг на портале Госуслуг.

"Что касается прогноза собираемости доходов, безусловно, уровень рассчитан исходя тех рисков того прогноза, который есть", - добавила она (цитата по "Интерфаксу").

Глава Минцифры Максут Шадаев, в свою очередь, уточнил, что нововведение не распространится на действующую 50% скидку на уплату штрафов.

По словам министра, массового оттока пользователей "Госуслуг" в связи с нововведением не будет.

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