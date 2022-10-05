Власти отменят скидку на оплату пошлин на "Госуслугах"

Нововведение не распространится на скидку на штрафы
Заместитель министра финансов Ирина Окладникова сообщила, что правительство намерено отказаться от предоставления 30% скидки на уплату пошлины при оформлении услуг на портале Госуслуг.
"Что касается прогноза собираемости доходов, безусловно, уровень рассчитан исходя тех рисков того прогноза, который есть", - добавила она (цитата по "Интерфаксу").
Глава Минцифры Максут Шадаев, в свою очередь, уточнил, что нововведение не распространится на действующую 50% скидку на уплату штрафов.
По словам министра, массового оттока пользователей "Госуслуг" в связи с нововведением не будет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"