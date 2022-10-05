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Евросоюз не стал включать компанию "АЛРОСА" в санкционный список

15:02
  • среда
  • 05 октября 2022

Ожидается, что новый пакет ограничений примут 7 октября

Алмазодобывающая компания "Алроса" исключена из нового пакета санкций Евросоюза против России, пишет со ссылкой на источники портал EUobserver.

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Кроме того, Бельгия и Италия получили исключения из запрета на импорт российской сталелитейной продукции. Мальте предоставлен более длительный период для введения потолка цен на нефть из России.

Ранее ЕС согласовал восьмой пакет санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Он включает верхний предел цены на экспортируемую Россией нефть. Также в список входит запрет импорта из России продуктов сталелитейного производства, бумаги, химпродукции, пластика и сигарет, а также запрет на предоставление юридических услуг, услуг IT и инжиниринга.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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