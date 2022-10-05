Трое мирных жителей погибли в результате обстрела Донецка

Все жертвы – в Кировском районе

Возросло число погибших в результате очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ. Жертвами стали трое мирных жителей, сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

"По уточненным данным, число жертв после обстрела поселка Абакумова в Кировском районе возросло до трех человек. Анкетные данные погибших уточняются", - написал Кулемзин в Telegram.

Ранее сообщалось о двух погибших в Кировском районе Донецка. Украинские войска обстреливали четыре района города.

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