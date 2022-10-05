ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Калининградской области рассказали о проблеме с поставками товаров

15:22
  • среда
  • 05 октября 2022

Трудность заключается в наличии квот на перевозки железнодорожным транспортом

Калининградская область приблизилась к исчерпанию квот на железнодорожные перевозки некоторых товаров, установленных властями Евросоюза. Об этом в среду, 5 октября, рассказал глава региона Антон Алиханов.
МИД России анонсировал ответ Литве за осложнение транзита в Калининград

Губернатор уточнил, что трудностей с оплатой поставляемых товаров Калининградская область не испытывает, поскольку "она проходит через третьи страны, и если говорить про экономических операторов нашего региона, то проблем у них нет".

Однако из-за угрозы исчерпания квот региону приходится полностью переориентировать перевозку некоторых товаров на морской транспорт, заявил Алиханов. Транспортные мощности имеются, на линию выйдут еще несколько судов.

Он не назвал конкретные товары, о которых идет речь, однако подчеркнул, что транзит "в" и "из" Калининградской области для этих санкционных товаров никакого отношения к взаимной торговле с Евросоюзом не имеет. С учетом этого калининградский губернатор призвал ЕС снять установленные квоты, сообщает ТАСС.

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса и граждан в условиях санкционного давления. Отдельную помощь кабмин окажет Калининградской области, пострадавшей из-за действий недружественных государств. На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в этом регионе выделяется 5,5 млрд рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Товарный поезд в Калининграде
Товарный поезд в Калининграде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.