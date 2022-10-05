Власти Калининградской области рассказали о проблеме с поставками товаров

Трудность заключается в наличии квот на перевозки железнодорожным транспортом

Калининградская область приблизилась к исчерпанию квот на железнодорожные перевозки некоторых товаров, установленных властями Евросоюза. Об этом в среду, 5 октября, рассказал глава региона Антон Алиханов.

Губернатор уточнил, что трудностей с оплатой поставляемых товаров Калининградская область не испытывает, поскольку "она проходит через третьи страны, и если говорить про экономических операторов нашего региона, то проблем у них нет".

Однако из-за угрозы исчерпания квот региону приходится полностью переориентировать перевозку некоторых товаров на морской транспорт, заявил Алиханов. Транспортные мощности имеются, на линию выйдут еще несколько судов.

Он не назвал конкретные товары, о которых идет речь, однако подчеркнул, что транзит "в" и "из" Калининградской области для этих санкционных товаров никакого отношения к взаимной торговле с Евросоюзом не имеет. С учетом этого калининградский губернатор призвал ЕС снять установленные квоты, сообщает ТАСС.

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса и граждан в условиях санкционного давления. Отдельную помощь кабмин окажет Калининградской области, пострадавшей из-за действий недружественных государств. На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в этом регионе выделяется 5,5 млрд рублей.

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