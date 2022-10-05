Володин: США хотят решать свои проблемы с госдолгом за счет ЕС

Госдолг США впервые превысил 31 трлн долларов

Запредельный рост государственного долга США говорит о том, что Вашингтон не планирует его возвращать. Такое заявление в среду, 5 октября, сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, "США будут делать все, чтобы решить сегодняшние проблемы за счет кого-то". По мнению Володина, в сложившейся ситуации это Евросоюз.

Спикер Госдумы отметил, что долговой пузырь, "надуваемый при помощи долларового печатного станка, рискует лопнуть". В результате пострадают экономики других государств.

При этом Володин подчеркнул, что в меньшей степени такие последствия затронут суверенные государства, особенно те, которые "не находятся в зависимости от доллара США".

Ранее сообщалось, что объем государственного долга Соединённых Штатов впервые в истории превысил 31 трлн долларов. Из этой суммы большая часть заимствований приходится на частных лиц. Как отмечают американские СМИ, это может стать новой проблемой для главы государства Джо Байдена, который обещал снизить размер суверенного долга на триллион долларов. Вместо этого госдолг увеличился на 5 трлн долларов.

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