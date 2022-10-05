ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России уничтожили более 100 боевиков под Харьковом

15:16
  • среда
  • 05 октября 2022

Ликвидированы две диверсионные группы

Российские ракетчики уничтожили более 100 боевиков ВСУ в Харьковской области. Также ликвидированы две диверсионные группы, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Минобороны: все атаки ВСУ на николаевском и андреевском направлениях отражены
Минобороны продемонстрировало работу экипажей Ка-52

"На Купянском направлении, в районах населенных пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области, ракетными ударами по подразделениям первого эшелона и резервов 92-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники", - заявил Конашенков на брифинге.

Кроме того, по данным Минобороны, нанесен массированный удар на Краснолиманском направлении.  Потери 93-й механизированной бригады ВСУ составили более 90 военнослужащих и семь единиц бронетехники. Также огнем артиллерии в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы, ликвидированы более 20 боевиков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Уничтоженная техника ВСУ
Уничтоженная техника ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.