ВС России уничтожили более 100 боевиков под Харьковом

Ликвидированы две диверсионные группы

Российские ракетчики уничтожили более 100 боевиков ВСУ в Харьковской области. Также ликвидированы две диверсионные группы, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении, в районах населенных пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области, ракетными ударами по подразделениям первого эшелона и резервов 92-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники", - заявил Конашенков на брифинге.

Кроме того, по данным Минобороны, нанесен массированный удар на Краснолиманском направлении. Потери 93-й механизированной бригады ВСУ составили более 90 военнослужащих и семь единиц бронетехники. Также огнем артиллерии в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы, ликвидированы более 20 боевиков.

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