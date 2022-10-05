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Умер последний в России носитель алеутского языка

15:45
  • среда
  • 05 октября 2022

Разговаривали на нем коренные жители полуострова Аляска, Алеутских и Командорских островов

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил в Telegram о смерти последнего в России носителя алеутского языка, на котором разговаривали креолы северной части Тихого океана.

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"Ушел из жизни Геннадий Михайлович Яковлев, последний в России носитель алеутского языка. Большая потеря для родных и близких, всех тех, кто знал его лично. Огромная потеря для нашей страны, которая еще раз подчеркивает значимость усилий по сохранению языков коренных народов Камчатки и нематериального наследия", - сказано в посте.

Алеутский - это один из эскимосско-алеутских языков. Разговаривали на нем коренные жители полуострова Аляска, Алеутских и Командорских островов. В 2010 году около 150 носителей языка жили в штате Аляска в США.

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