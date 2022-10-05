Еще шесть дронов сбиты в воздухе

Российский "Искандер" уничтожил ангар с беспилотниками Bayraktar TB2 в Николаевской области. Также ликвидирована американская станция РЛС, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты "Искандер" по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2", - заявил генерал на брифинге.

По данным Минобороны, российские средства ПВО также сбили за сутки шесть беспилотников ВСУ в Харьковской области, в ЛНР и ДНР. Кроме того, в районе Мураховки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

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