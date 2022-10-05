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Российские власти выделят 340 млрд рублей на поддержку АПК

15:57
  • среда
  • 05 октября 2022

Об этом рассказал глава правительства

В федеральный бюджет на 2023 год будет заложена поддержка российского агропромышленного комплекса (АПК) в объеме 340 млрд рублей. Об этом в среду, 5 октября, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Глава кабмина напомнил о сложностях, с которыми столкнулась экономика и, в частности, сельское хозяйство, на фоне действий недружественных России государств.

С учетом этого российское правительство готово оперативно реагировать на запросы агропромышленного комплекса и оказывать ему всю необходимую поддержку, цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что российское сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль, стало эффективным и конкурентоспособным на мировых рынках. Глава государства сослался на прогноз Министерства сельского хозяйства, согласно которому в 2022 году урожай зерновых в стране должен составить более 140 млн тонн.

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Михаил Мишустин
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