Украина подала заявку на проведение ЧМ по футболу

Совместно с Испанией и Португалией

Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, сообщила пресс-служба RFEF, Королевской испанской футбольной федерации.

"Предложение имеет безоговорочную поддержку Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в глобальном проекте и преобразовании европейского футбола в такой исключительной ситуации", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Испания сохранит за собой 11 стадионов первенства, Португалия - три.

В 2012 году Украина провела чемпионат Европы совместно с Польшей. Испания была хозяином чемпионата мира в 1982 году.

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