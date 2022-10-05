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Путин призвал укреплять суверенную систему образования

15:45
  • среда
  • 05 октября 2022

Следует исключить попытки навязать детям чуждые ценности

Президент России Владимир Путин поздравил учителей страны с профессиональным праздником, передает РИА Новости.

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Как подчеркнул глава государства, в России нужно укреплять суверенную систему образования, исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и искаженную историю.

По словам президента, необходимо продумать организацию отдыха во время осенних каникул детей из новых регионов страны, где еще опасно. Кроме того, на новых территориях необходимо провести массовую диспансеризацию детей.

Со следующего года в России, в том числе в новых регионах, будут внедрены единые обязательные подходы к воспитанию и образованию, заключил Путин.

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