"Порадовали": Путин оценил итоги референдумов

В состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области

Результаты референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России более чем убедительны и прозрачны, а потому не подлежат никакому сомнению. Об этом в среду, 5 октября, рассказал президент России Владимир Путин.

Комментируя итоги плебисцитов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, Путин отметил, что они его "порадовали".

Глава государства подчеркнул, что план помощи новым регионам будет комплексным, он охватит все области, включая медицинское обслуживание населения, спорт и образование.

Владимир Путин также заявил, что российские власти исходят из того, что ситуация в новых регионах России будет стабилизирована, сообщает РИА Новости.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации по результатам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября. После этого на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов рассказали, что на проекты поддержки жителей новых регионов будет направлено 3,3 млрд рублей.

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