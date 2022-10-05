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"Порадовали": Путин оценил итоги референдумов

16:12
  • среда
  • 05 октября 2022

В состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области

Результаты референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России более чем убедительны и прозрачны, а потому не подлежат никакому сомнению. Об этом в среду, 5 октября, рассказал президент России Владимир Путин.
Путин назначил и.о. руководителей новых российских регионов

Комментируя итоги плебисцитов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, Путин отметил, что они его "порадовали".

Глава государства подчеркнул, что план помощи новым регионам будет комплексным, он охватит все области, включая медицинское обслуживание населения, спорт и образование.

Владимир Путин также заявил, что российские власти исходят из того, что ситуация в новых регионах России будет стабилизирована, сообщает РИА Новости.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации по результатам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября. После этого на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов рассказали, что на проекты поддержки жителей новых регионов будет направлено 3,3 млрд рублей.

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Референдум о вхождении ДНР в состав России
Референдум о вхождении ДНР в состав России
Владимир Путин
Владимир Путин
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