Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для ряда учащихся

Речь идет об аспирантах и студентах вечерних отделений

Президент России Владимир Путин сообщил на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года", что подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся.

Речь идет об аспирантах, студентах вечерних отделений, а также учащихся в негосударственных вузах с госаккредитацией.

Ранее Центробанк сообщил, что мобилизованные в соответствии с указом президента граждане могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации.

21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт.

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