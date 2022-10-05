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Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для ряда учащихся

16:23
  • среда
  • 05 октября 2022

Речь идет об аспирантах и студентах вечерних отделений

Президент России Владимир Путин сообщил на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года", что подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся.

Правительство уточнило длительность персональной отсрочки от частичной мобилизации
Шойгу поручил дать исчерпывающие разъяснения по отсрочкам

Речь идет об аспирантах, студентах вечерних отделений, а также учащихся в негосударственных вузах с госаккредитацией.

Ранее Центробанк сообщил, что мобилизованные в соответствии с указом президента граждане могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации.

21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт.

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