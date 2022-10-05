Путин рассказал об ошибках во время частичной мобилизации

Глава государства прокомментировал ход призывной кампании

В ходе призыва в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации был допущен ряд ошибок. Об этом в среду, 5 октября, рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства пояснил, что ошибки были вызваны тем, что Министерство обороны России не внесло своевременно изменения в правовую базу по спискам граждан, не подпадающих под призыв в рамках частичной мобилизации.

Как отметил Путин, с учетом этого приходится вносить коррективы и устранять допущенные ошибки и недочеты, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо разбираться в каждом конкретном случае по неправомерной мобилизации граждан и возвращать людей назад в случае ошибки. Российский лидер попросил генерального прокурора незамедлительно реагировать на нарушения в ходе мобилизации.

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