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Кадыров стал генерал-полковником

16:49
  • среда
  • 05 октября 2022

Глава Чечни участвует в спецоперации на Украине

Руководителю Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоено воинское звание генерал-полковника. Об этом политик рассказал в среду, 5 октября.
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Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, звание он получил в соответствии с указом №709 президента России Владимира Путина.

По словам главы Чечни, российский лидер лично сообщил ему о присвоении звания генерал-полковника и поздравил с этим событием.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что в Чеченской Республике, которой он руководит, план частичной мобилизации выполнен на 254% за счет формирования новых воинских подразделений. Глава региона отметил, что этот механизм был проработан в Чечне еще до объявления частичной мобилизации. Кроме того, в республике создан резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества.

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
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