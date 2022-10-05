Ответный удар: решение ОПЕК может стать приговором для Европы

Кажется, даже самые ярые сторонники Киева могут дрогнуть перед лицом мощнейшего кризиса

Мониторинговый комитет ОПЕК рекомендовал снижение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября. Этот вопрос обсуждают сегодня на заседании в Вене. Россию представляет вице-премьер Александр Новак. В США такое сокращение считают катастрофой и - по данным СМИ - даже пытались отговорить от такого решения участников встречи. Ударит оно и по европейцам, которых ждет дальнейшее подорожание бензина и рост инфляции. Пытаясь это предотвратить, ЕС включил в очередной пакет антироссийских санкций введение потолка цен на нашу нефть.

Со скрипом, но все же согласовали. В очередном - восьмом - пакете антироссийских санкций ожидаемо представлены те пункты, о которых уже говорили на прошлой неделе: запрет на экспорт в нашу страну определенных видов сталелитейной продукции, пластика и химикатов, на оказание IT и юридических услуг и на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленной. Впрочем, более конкретной информации, какой именно потолок устроил всех в Евросоюзе, пока нет. Как нет и согласия среди лидеров Старого Света и по многим другим вопросам. Что, впрочем, не мешает мадам еврокомиссару праздновать победу.

"Я приветствую сегодняшнее согласие государств-членов Евросоюза по восьмому пакету санкций. Мы действовали быстро и решительно. Мы никогда не примем фиктивные путинские референдумы и любую аннексию Украины. Мы полны решимости продолжать заставлять Кремль платить", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Вот только как бы потолок цен на нефть не стал при этом приговором для самой Европы. Свое слово еще не сказали страны ОПЕК+, представители которых сегодня впервые за два года собираются на очной встрече. На повестке дня - по сведениям некоторых западных СМИ - стоит самое масштабное сокращение объемов производства черного золота за несколько лет. Аналитики J.P.Morgan называют цифру в 300 тысяч баррелей в сутки. Агентство Reuters и вовсе заявляет о двух миллионах. Это, очевидно, приведет к скачку мировых цен на нефть, а Европу будет ждать еще больший дефицит энергоносителей и дальнейший рост инфляции.

Газета Financial Times сообщает, что предложение инициирует Россия и его готова поддержать Саудовская Аравия. Подобное сближение Эр-Рияда и Москвы по понятным причинам не устраивает Вашингтон. Американские делегации последние несколько месяцев по сути практиковали на Аравийском полуострове челночную дипломатию, всячески пытаясь уговорить наследного принца Мохаммеда бен Салмана в данном конфликте выбрать правильную сторону. Набросить экономический хомут не вышло.

Эксперты уже называют происходящее ответным ударом русских и саудитов: "Перед нами больше нет "старой" Саудовской Аравии. А Соединенные Штаты очень долго отказывались признавать данный факт. Если саудиты хотят более высоких цен на нефть, то они предельно ясно дали понять, что будут добиваться этого, даже если последует ответная реакция со стороны США".

Более того, журналисты Financial Times, ссылаясь на свои источники, заявляют, что на стороне сокращения добычи нефти оказались и Объединенные Арабские Эмираты - еще один из самых влиятельных членов организации. Производителям топлива, очевидно, не нравится, что Вашингтон и его сателлиты пытаются заключить Россию в ценовые рамки, ведь где гарантия, что не они станут следующими. Поэтому так важно сыграть на опережение.

В преддверии встречи государств ОПЕК+ ожидаемо залихорадило и рынки. Цены на нефть после устойчивого падения нескольких недель вновь подпрыгнули. Стоимость декабрьских фьючерсов на лондонской бирже - на полтора процента выше предыдущей сессии. Вместе со стоимостью топлива в Европе с приближением зимы и страха дефицита запасов растут и панические настроения.

И вот уже американское издание Foreign Policy прогнозирует: из-за роста цен на энергоресурсы от поддержки Украины готовы отказаться и страны, идущие в авангарде русофобии - Словакия и Чехия: "Это ощутимая точка давления, и Кремль, вероятно, попытается надавить на нее сильнее. Пока что энергетическая война Москвы не смогла заставить западные страны отказаться от поддержки Украины, а государства Центральной и Восточной Европы вообще находятся в числе самых стойких сторонников Киева. Однако Чехия и Словакия находятся на переднем крае этой энергетической войны, и риск внутренней политической нестабильности по мере роста цен и страха перед зимним дефицитом лишь только растет".

Как и растет недоумение среди самих европолитиков. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек обвинил в повышении цен на газ Евросоюз и Соединенные Штаты. Чиновник сетует: страны, которые, по идее, считаются дружественными для Берлина, действуют только в своих интересах.

"Некоторые страны, в том числе дружественные Германии, - добиваются астрономических цен на газ. Это, безусловно, влечет за собой проблемы. Когда цены на нефть выросли, к нам обратился Вашингтон. В результате доставать запасы пришлось именно из национальных европейских резервов. Полагаю, что в вопросе сдерживания цен на газ было бы неплохо проявить такую же солидарность", - сказал он.

Пока некоторые европейские страны начинают колебаться, Великобритания в лице ее премьер-министра убеждает ни в коем случае не прекращать поддержку Украины и более того - не соглашаться ни на какие мирные урегулирования. Есть у Лиз Трасс и решение энергетического кризиса: всего-то и нужно возобновить добычу нефти и газа в Северном море путем фрекинга. Вот только подобный способ сильно влияет на экологию и повышает угрозу землетрясений.

Предложение не понравилось экоактивистам, которые во время сегодняшнего выступления госпожи премьер-министра растянули в зале плакат с надписью "Кто за это голосовал?".

Александра Сергомасова, Артём Боев, "ТВ Центр"

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