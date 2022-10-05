Собянин поздравил всех педагогов столицы с Днем учителя

Мэр приехал в одну из школ, которую открыли к этому учебному году

Столичных учителей с профессиональным праздником поздравил сегодня мэр Москвы. Сергей Собянин приехал в одну из школ, которую открыли к этому учебному году. Глава города отметил вклад педагогов в воспитание и образование новых поколений горожан. И подчеркнул, что московские школы - одни из лучших не только в стране, но и в мире.

Учительский стол утопает в цветах, но урок литературы идет по плану. Восьмиклассники сразу вовлекаются в работу и открывают для себя Пушкина как историка. У своих учителей школьники учатся рассуждать, общаться, отстаивать свое мнение. И благодарны им за то, что они такие мудрые и всегда рядом.

"Очень заряжающие, контактные. К ним всегда можно прийти за помощью, если что-то случилось или ты не понимаешь. Объяснят, помогут. Учителя - одни из главных людей в нашей жизни, особенно пока мы дети", - рассуждает ученица Елизавета Шелохвостова.

Этот учебный год у школьников начался в новом учебном корпусе. В прежних масштабах удалось создать совсем другое наполнение. Раньше это была постройка 30-х годов. Новое современное здание даже на этаж ниже, но функционального пространства для учебы и досуга в нем больше. Теперь здесь - только старшеклассники.

"Мне нравится наш новый спортзал, очень нравится тренажёрный зал, хожу туда на переменах", - говорит ученик 8 класса Алексей Молчанов.

В новом спортзале на переменах спортсмены со всей школы прямо в блузках и рубашках играют в баскетбол, волейбол и настольный теннис. Мальчишки жмут штангу. Увлеченные педагоги учат ребят быть победителями не только в спортивном зале, но и в жизни.

"Нам очень приятно, учителям физкультуры, когда они, пройдя трудности, становятся чемпионами своей жизни. Это нам нравится, вдохновляет учителей на новые подвиги и рекорды. Здоровья, счастья, благополучия, удачи, с праздником всех!", - отмечает Михаил Ерофеев, учитель физкультуры, заслуженный учитель России.

В московских школах сейчас работают около 65 тысяч учителей - талантливых и преданных профессии. Они ежегодно повышают свою квалификацию, учатся сами и реализуют себя.

"Учитель - все-таки призвание, и я очень рада, что могу работать в новой школе. Какие возможности? Огромные! Начиная от техники, прекрасных МЭШовских электронных досок, с прекрасным контентом. До актового зала, где я могу реализовать свою давнюю мечту - организацию театральной студии", - сообщает Елена Сергиенко, учитель русского языка и литературы, руководитель театральной студии школы.

Уроки становятся интереснее, в классах химии и физики - мини-лаборатории для опытов и экспериментов.

"Механика, электричество, оптика, молекулярная физика. У нас электричество подведено к каждому столу, для работ ученики используют ноутбуки. Для решения задач все задачники в электронном виде", - говорит Георгий Корнеев, учитель физики школы 1518.

Всех столичных педагогов мэр Москвы поздравил с Днем учителя.

"За последние 10 лет через московские школы прошли и выпустились около миллиона москвичей, а за 20 лет - 2 миллиона. То есть вы, которые находитесь здесь, уже создали новое поколение москвичей, которые уже закончили вузы, работают на заводах, на стройках, ученые наши, специалисты в области информационных технологий. И наши военнослужащие, которые защищают нашу Родину, нашу страну, Москву", - подчеркнул Собянин.

Ежедневно педагоги отдают профессии частичку души, делая образование качественным, а московские школы - лучшими в стране.

Наталья Тарасова, Илья Ушаков, Владислав Подымский, Александр Ивановский, Артемий Мельников, "ТВ Центр"

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