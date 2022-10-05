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МИД России ответил на недружественные действия Литвы

17:00
  • среда
  • 05 октября 2022

В отношении Вильнюса предпринят ряд зеркальных мер

В среду, 5 октября, в Министерство иностранных дел России был вызван сотрудник посольства Литвы, которому вручена нота с сообщением о том, что временная поверенная в делах Литвы в России объявлена персоной нон грата.
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Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, литовскому дипломату предписано покинуть Россию в пятидневный срок в ответ на необоснованную высылку временного поверенного в делах Российской Федерации в Литовской Республике.

Кроме того, с учетом "враждебной линии Литвы на полное обрушение двусторонних отношений, включая гуманитарные связи", российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве – так называемого Дома Балтрушайтиса.

В зависимости от других недружественных шагов Вильнюса Москва оставляет за собой право на дополнительные меры воздействия, сообщается на официальном сайте МИД России.

3 октября в Министерстве иностранных дел Литвы сообщили, что приняли решение выслать из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Кроме того, МИД Литвы выразил протест из-за прошедших референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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