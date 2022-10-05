Reuters: в ОПЕК+ согласовали сокращение нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки

Заседание представителей ОПЕК+ проходит в Вене

Мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в Вене поддержал сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Это решение затем было согласовано странами-представителями объединения. Об этом в среду, 5 октября, рассказали агентству Reuters информированные источники.

При этом реальное снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август страны ОПЕК+ отстают от разрешенных уровней добычи на 3,6 млн баррелей в сутки.

Официальное подтверждение этой информации, а также данные о том, на какой срок может быть введено согласованное сокращение добычи нефти, не поступало.

При этом источник РИА Новости заявил, что окончательное решение по вопросу сокращения нефтедобычи еще не принято — пока члены ОПЕК+ обсуждают отчеты о состоянии нефтяного рынка.

Ранее первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин рассказал, что антироссийская политика западных государств за последнее десятилетие привела к потере потенциальной добычи нефти на уровне 5-6 млн баррелей в сутки, которые могли бы "легко решить мировые энергетические проблемы, если бы не осознанные действия ряда стран".

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