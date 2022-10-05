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Мишустин оценил результаты российского сельхозпроизводства

17:05
  • среда
  • 05 октября 2022

Россия по-прежнему входит в пятерку стран-лидеров по экспорту зерновых

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления на Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень-2022" рассказал об успехах российского АПК.

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"У нашего сельского хозяйства действительно сильные результаты. Уже третий год Россия является нетто-экспортером продовольствия. То есть мы продаем больше, чем ввозим", - сказал глава кабмина (цитата по РИА Новости).

Он добавил, что объемы поставок за рубеж за восемь с лишним месяцев 2022 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021-го более чем на 16%

"Мы по-прежнему входим в пятерку стран-лидеров по экспорту зерновых. И первые - по пшенице. Занимаем четвертое место в мире по производству мяса и пятое место среди экспортеров растительных масел", - указал премьер.

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