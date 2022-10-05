Россиянам дали разъяснения по снятию с воинского учета

В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация

Военнообязанные россияне должны сняться с воинского учета, если выезжают из России на срок более полугода. Об этом в среду, 5 октября, рассказали на официальном правительственном ресурсе "Объясняем.рф".

Как уточняется на официальном сайте ресурса, при выезде из России на срок более шести месяцев граждане обязаны сняться с воинского учета. В день снятия с воинского учета гражданину выдается соответствующая справка.

Граждане, снятые с воинского учета, призыву в рамках частичной мобилизации не подлежат, подчеркивается в разъяснениях.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Как отметил глава государства 5 октября, в ходе призывной кампании был допущен ряд ошибок. Российский лидер объяснил, что ошибки были вызваны тем, что Министерство обороны России не внесло своевременно изменения в правовую базу по спискам граждан, не подпадающих под призыв в рамках частичной мобилизации.

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