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В России не поверили в прогноз Всемирного банка по спаду экономики

18:18
  • среда
  • 05 октября 2022

Прогноз прокомментировали в Минэкономразвития

Всемирный банк проявил излишнюю консервативность в своих оценках динамики российской экономики. Такое мнение в среду, 5 октября, высказал министр экономического развития России Максим Решетников.
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Глава ведомства заявил, что оценки Всемирного банка не учитывают реализуемых и планируемых стратегических мер правительствами стран.

При этом по 2022 году "они приближаются в сторону нашей оценки", а вот в прогнозах на 2023 года Всемирный банк не учел "те решения, которые заложены в бюджет, и приоритеты, над которыми правительство России сейчас работает", отметил Решетников.

Министр подчеркнул, что прогноз Минэкономразвития по снижению ВВП России на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в 2023 году остается в силе, сообщает РИА Новости.

4 октября Всемирный банк обнародовал прогноз по динамике российской экономики. На 2022 год прогноз улучшен, ожидаемое сокращение ВВП уменьшено с 8,9 до 4,5%. Однако в 2023 году финансовый институт прогнозирует России снижение ВВП на 3,6% против ожидавшихся ранее 2%, в 2024 году ожидается рост на 1,6% (ранее предполагался рост на 2,2%).

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